Боевой истребитель совершил опасное сближение с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Airlines в небе Сирии, что привело к вынужденной посадке полного гражданских борта.

Об этом сообщило иранское информационное агентство Irib News.

Отмечается, что самолет летел по маршруту Тегеран - Бейрут с 155 пассажирами на борту.

"После опасного маневра израильского истребителя пилот пассажирского самолета резко снизил высоту полета, чтобы избежать столкновения, что привело к травмам среди пассажиров", - сообщает агентство.

Breaking / Iran state TV reports an Istaeli jet has threatened Mahan passenger plane on it's way to Syria pic.twitter.com/GAgYefXDU7