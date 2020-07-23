Боевой истребитель совершил опасное сближение с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Airlines в небе Сирии, что привело к вынужденной посадке полного гражданских борта.

Об этом сообщило иранское информационное агентство Irib News.

Отмечается, что самолет летел по маршруту Тегеран - Бейрут с 155 пассажирами на борту.

"После опасного маневра израильского истребителя пилот пассажирского самолета резко снизил высоту полета, чтобы избежать столкновения, что привело к травмам среди пассажиров", - сообщает агентство.

Breaking / Iran state TV reports an Istaeli jet has threatened Mahan passenger plane on it's way to Syria pic.twitter.com/GAgYefXDU7 — Rohollah Faghihi (@FaghihiRohollah) July 23, 2020

В то же время агентство ISNA со ссылкой на данные экипажа сообщает, перехватившие иранский пассажирский самолет истребители были американскими.

Истребитель F-15 ВВС США помешал полёту пассажирского самолёта иранской авиакомпании Mahan Air рейса Тегеран-Бейрут в сирийском воздушном пространстве.

Тегеран подтвердил факт инцидента, который произошёл в районе американской военной базы Эт-Танф, и сообщил, что истребители (работала пара F-15) идентифицировали себя как самолёты ВВС США.

Video released by #Iran’s IribNews purportedly shows the moment an #Israeli fighter jet makes pass over #Iranian passenger plane en route to #Beirut in #Syrian airspace. pic.twitter.com/URbQhdlU4R — Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) July 23, 2020

Ранее "Страна" рассказывала, что 20 июля в России исчез самолет Ан-2, на борту которого было 6 человек.

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