В Полтавской области правоохранители ищут террориста Роман Скрипника, который 23 июля взял в заложники полицейского, требуя, чтобы его не арестовали за угон автомобиля. Скрипник бросил машину и скрылся в лесопосадке, где его следы пытаются найти с помощью собак и разнообразной техники.

Об этом пишет сайт "Суспільне Полтава".

Операция по поиску Скрипника проходит неподалеку поселка Великие Сорочинцы. В ней задействованы полиция спецназначения, Национальная гвардия, СБУ, сотрудники прокуратуры и кинологи с собаками.

Кроме того, для поисков привлечены вертолет и дроны, правоохранители используют специальную поисковую технику, включая тепловизоры. На дорогах, пролегающих через поля, через каждые сто метров стоят патрули полиции.

Ранее "Страна" писала, что Скрипник был неоднократно судим.

Мы также вели текстовую трансляцию о событиях вокруг захвата заложника.