В Харькове найдены организаторы и участники преступной схемы, в ходе которой с представителей малого бизнеса вымогали деньги с угрозой физической расправы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове организатора и участников преступной группировки, которые, угрожая физической расправой, требовали деньги с предпринимателей, в частности 1,6 миллиона гривен и 40 тысяч евро от представителя местного бизнеса. Продолжаются следственно-оперативные действия. СБУ проверяет возможную причастность фигурантов к совершению других тяжких преступлений", - указано в сообщении.

Так, работающая по всей территории Украины банда запугивала бизнесменов, угрожала им физической расправой и требовала перевести на счет немалые деньги, выдавая себя за сотрудников СБУ.

Сейчас фигурантам инкриминируют вымогательство и требуют избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители проверяют, сколько человек банда успела обмануть.

Напомним, в городе Днепр банда рэкетиров выдавала себя за сотрудников СБУ, следователей полиции и "воров в законе". Погорели лже-силовики при "наезде" на предпринимателя, с которого требовали 300 тыс. долларов. В случае неуплаты бандиты угрожали потерпевшему и его родственникам физической расправой.

Как сообщала "Страна", двое действующих сотрудника Нацполиции Украины, а также один сотрудник СБУ состояли в банде, которая занималась похищением людей и вымогательством у них денег.