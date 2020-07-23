Депутаты Европейского парламента отказались голосовать за амбициозный семилетний антикризисный бюджет ЕС, которые главы государств с большим трудом согласовали на этой неделе.

Европарламент сегодня принял специальную резолюцию, в которой потребовал проведения дополнительных переговоров.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Многие члены европейского парламента причем из самых разных фракций резко критикуют этот бюджет.

Парламентарии требуют "целенаправленного увеличения" финансирования мер по защите климата, а также увеличение выделенных средств на студенческую программу Erasmus+.

Также депутаты Европарламента требуют предоставить график налогового цифрового сбора, который планируется ввести впервые.

Отмечается, что окончательное голосование за новый бюджет пройдет этой осенью.

В том виде, в котором законопроект находится сейчас, он предусматривает бюджет в 1,8 триллиона евро. Из них 1074 миллиардов выделят на семилетний бюджетный план ЕС на 2021-2027 годы. Еще 750 миллиардов евро потратят на восстановление экономик стран, пострадавших от пандемии коронавируса.

Еще часть денег пойдет на цифровизацию экономик и экологию.

В то же время некоторые депутаты рассказали в интервью euronews, что основной недостаток нынешнего документа - отсутствие взгляда в будущее. Например, заметно недофинансирование инноваций, малого и среднего бизнеса, здравоохранения. Некоторые считают, что в этом году бюджет ЕС больше похож на бюджет в ХХ веке.

Напомним, подробности договора в материале "Страны" Как ЕС за 2 триллиона евро будет спасать свою экономику и убивать украинскую.

Как сообщала "Страна", Украина подписала меморандум с ЕС о получении макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Подписантами с украинской стороны выступили министр финансов Сергей Марченко и глава Национального банка Кирилл Шевченко.