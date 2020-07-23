Президент Украины отреагировал на поджог дома главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, который произошел в ночь на 23 июля. Владимир Зеленский признался, что это событие его взволновало и расстроило.

О своих мыслях и чувствах по поводу пожара глава государства написал в Facebook.

"Буду очень откровенным. Родительский дом активиста Виталия Шабунина, который был цинично подожжен, - явный признак того, что наше общество не может прийти в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений. Не может отказаться от нецивилизованных форм выяснения отношений. Не может перестать играть в демонстративное насилие", - с грустью констатировал президент.

По его мнению, Украина должна уже выходить из эпохи конфликтов, так как каждый подобный случай бросает тень на репутацию государства, институты власти и особенно на правоохранительные органы.

"К сожалению, это действительно очень плохая история. Потому что независимо от взглядов, позиции, общественной активности, любой человек в нашей стране имеет абсолютное право на неприкосновенность и свою, и своего жилья. Это же аксиома для зрелых и цивилизованных стран", - написал Зеленский.

Он добавил, что ждет от правоохранителей быстрого расследования, кто и зачем устроил пожар, и "почему этот кто-то так нагло ведет себя по отношению, прежде всего, к общественным активистам, которые действительно часто затрагивают непростые вопросы общественного устройства".

"Разумеется, я искренне сочувствую Виталию Шабунину и всем тем нашим согражданам, которые из-за своей гражданской позиции попадают в такие неприятные ситуации. Виновных нужно обязательно найти и наказать. Именно так - найти и наказать. А мы - общество - все-таки должны научиться толерантному отношению к тем, кто имеет свою позицию по спорным вопросам. И кто выражает ее активно и регулярно", - резюмировал президент.

В комментарии пришли представители разных идеологических лагерей с негодованием. Например, лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий в резких выражениях высказался по поводу того, что Зеленского потрясла сгоревшая крыша дома, но не избиения активистов его партии.

А известный порохобот Мирослав Гай поинтересовался, почему президента не волнуют погибшие на фронте.

Как писала "Страна", обеспокоенность по поводу крыши дома Шабунина выразило даже посольство США.

"После того как американское посольство вскоре после пожара в доме Шабунина выразила обеспокоенность нападениями на активистов, закономерно выразил обеспокоенность и президент Зеленский.

Посвятив случаю с Шабуниным проникновенный пост.

Теперь, в принципе, можно ответить на вопрос почему Зе до сих пор на нападения на других активистов и политиков никак не реагировал - потому что сигнала из посольства США не было", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Мы также сообщали, что полиция открыла уголовное дело по факту поджога.