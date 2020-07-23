Зеленский потребовал наказать поджигателей. Фото: Facebook/ zelenskiy95

Президент Украины отреагировал на поджог дома главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, который произошел в ночь на 23 июля. Владимир Зеленский признался, что это событие его взволновало и расстроило.

О своих мыслях и чувствах по поводу пожара глава государства написал в Facebook.

"Буду очень откровенным. Родительский дом активиста Виталия Шабунина, который был цинично подожжен, - явный признак того, что наше общество не может прийти в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений. Не может отказаться от нецивилизованных форм выяснения отношений. Не может перестать играть в демонстративное насилие", - с грустью констатировал президент.

По его мнению, Украина должна уже выходить из эпохи конфликтов, так как каждый подобный случай бросает тень на репутацию государства, институты власти и особенно на правоохранительные органы.

"К сожалению, это действительно очень плохая история. Потому что независимо от взглядов, позиции, общественной активности, любой человек в нашей стране имеет абсолютное право на неприкосновенность и свою, и своего жилья. Это же аксиома для зрелых и цивилизованных стран", - написал Зеленский.

Он добавил, что ждет от правоохранителей быстрого расследования, кто и зачем устроил пожар, и "почему этот кто-то так нагло ведет себя по отношению, прежде всего, к общественным активистам, которые действительно часто затрагивают непростые вопросы общественного устройства".

"Разумеется, я искренне сочувствую Виталию Шабунину и всем тем нашим согражданам, которые из-за своей гражданской позиции попадают в такие неприятные ситуации. Виновных нужно обязательно найти и наказать. Именно так - найти и наказать. А мы - общество - все-таки должны научиться толерантному отношению к тем, кто имеет свою позицию по спорным вопросам. И кто выражает ее активно и регулярно", - резюмировал президент.

Скриншот из Facebook Владимира Зеленского

В комментарии пришли представители разных идеологических лагерей с негодованием. Например, лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий в резких выражениях высказался по поводу того, что Зеленского потрясла сгоревшая крыша дома, но не избиения активистов его партии.

А известный порохобот Мирослав Гай поинтересовался, почему президента не волнуют погибшие на фронте.

Комментарии к посту Зеленского

Как писала "Страна", обеспокоенность по поводу крыши дома Шабунина выразило даже посольство США.

"После того как американское посольство вскоре после пожара в доме Шабунина выразила обеспокоенность нападениями на активистов, закономерно выразил обеспокоенность и президент Зеленский. 

Посвятив случаю с Шабуниным проникновенный пост.

Теперь, в принципе, можно ответить на вопрос почему Зе до сих пор на нападения на других активистов и политиков никак не реагировал - потому что сигнала из посольства США не было", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Мы также сообщали, что полиция открыла уголовное дело по факту поджога.

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