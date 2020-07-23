В американском Портленде продолжается волна протестов Black Life Matter. Протестующие штурмуют здание местного суда. Через забор бросают петарды, в ответ протестующим силовики открыли слезоточивый газ.

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Несколько сотен протестующих у суда в Портленде перелезают через высокий металлический забор, которым было обнесено здание, и бросают туда петарды и другие горящие предметы. Несколько раз из здания выходили федеральные силовики: они пытались оттеснить демонстрантов с помощью слезоточивого газа, шумовых гранат и других спецсредств. Однако когда они возвращались в здание, протестующие возобновляли осаду" - пишет корреспондент.



Порлиция призывает протестующих разойтись. Протестующие сбивают облака газа переносными ветродуями. В ход идут и зонты, чтобы то ли закрыть обзор федералам, то ли защититься от боеприпасов.



При этом в соседнем со зданием суда сквере проходил мирный митинг, в котором участвовали несколько тысяч человек. В ходе акции выступил мэр Портленда, который обещал провести реформу полиции, однако так как его было плохо слышно, толпа не восприняла его речь.

"Это все лишь на словах, мы хотим, чтобы он ушел в отставку, мы хотим, чтобы полиция была упразднена", - заявил один из протестующих.

"Сократите финансирование полиции на 50%, вложите эти деньги в общество", - отметил другой.

Фото: РИА Новости

Как сообщала "Страна", в США не утихают протесты после убийства копом афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая.

Протестующие не только хотят добиться равенства для всех рас в многонациональной стране. Они зотят меньшения финансирования полиции. Также протестующие осуждают проявления расизма в прошлом. Так, они сносят памятники расистам. Мы сообщали, что в США во время "черного майдана" массово рушат памятники конфедератам, один из них при падении ранил вандала.