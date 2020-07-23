Вечером в четверг, 23 июля, с пусковой установки №6 площадки №31 российского космодрома "Байконур" стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а". Она отправила в космос транспортный корабль "Прогресс МС-15" с грузом для Международной космической станции. Корабль поставил рекорд по времени полета к станции.

Видеотрансляция запуска велась на YouTube-канале корпорации Роскосмос.

Это вторая в текущем году поставка грузов на МКС российскими кораблями. Предыдущий "грузовик" "Прогресс МС-14" был запущен весной - 25 апреля. Кроме того, это восьмой пуск с российских космодромов в 2020 году.

По плану "Прогресс МС-15" должен был добраться к МКС по сверхбыстрой схеме полета, дважды обогнув Землю. Планировалось, что с момента старта до стыковки к МКС пройдет 3 часа 21 минута. Однако корабль добрался к станции быстрее - за 3 часа 18 минут и 31 секунду. Предыдущий рекорд составлял 3 часа 20 минут и 15 секунд.



"Прогресс МС-15" стал пятым кораблем в истории, который долетел до станции менее чем за четыре часа.



Корабль успешно пристыковался к станции и доставил ее обитателям топливо, газы и полторы тонны других грузов. Космонавты получили ресурсную аппаратуру, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды, медикаменты, еду и воду.

Как писала "Страна", 30 мая компания Илона Маска Space X впервые в истории отправила на орбиту частный корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту.

На следующий день корабль Маска пристыковался к МКС.