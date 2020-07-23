Украинцам рассказали, как избежать образования диабетической ступни, которая проявляется у 25% больных сахарным диабетом.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Более 70% общего количества ежегодных ампутаций нижних конечностей являются следствием сахарного диабета. Смертность после операций по ампутации составляет около 7%. Диабетическая ступня - одно из самых серьезных осложнений сахарного диабета, возникает у 25% людей с этим заболеванием. Основными методами профилактики является контроль гликемического индекса и наблюдение за тактильной и болевой чувствительностью. Сезон дач и отдыха "на природе" является одним из самых опасных для людей с диабетом, поскольку отсутствие чувствительности, ведет к тому, что нанесенные раны, проколы, ушибы, которые остаются незамеченными, превращаются в патологические процессы", - указано в сообщении.

Основными факторами риска развития синдрома диабетической ступни является поражение нервных окончаний и сосудов вследствие повышенного содержания глюкозы в крови, курения и прочего. Также факторами риска являются повреждением и неправильно подобранная обувь.

К группе риска относятся:

люди, злоупотребляющие алкоголем;

курильщики;

пожилые пациенты;

люди с нарушением зрения;

больные с деформациями стоп;

люди с заболеваниями периферических артерий;

больные с диабетической нефропатией и хронической почечной недостаточностью;

пациенты с дистальной полинейропатией на стадии клинических проявлений.

Все пациенты с диабетом должны ежегодно проходить осмотр, чтобы выявить риск возникновения диабетической ступни. Пациенты из группы риска, должны проходить осмотр каждые полгода. Клинический осмотр позволяет выявить факторы риска и предотвратить развитие диабетической стопы или выявить поражения на начальной стадии, когда еще возможно эффективное лечение без ампутации.

Диабетическая ступня - самое тяжелое осложнение сахарного диабета, которое может привести к развитию язв и даже ампутации. Минимизировать осложнения могут только своевременное выявление рисков, строгий гликемический контроль, комплексная терапия, профилактические мероприятия и правильно поставленный диагноз.

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