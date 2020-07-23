Минздрав опубликовал таблицу готовности областей к смягчению карантина. По состоянию на 23 июля к ослаблению ограничений не готовы шесть регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отметим, ранее правительство установило четыре условия для смягчения карантина в регионах:

Загруженность больниц, предназначенных для людей с Covid-19. Не должно быть занято более 50% мест. Охват ежедневного тестирования должен составлять минимум 12 на 100 тысяч населения. Процент выявления, то есть, число обнаруженных положительных тестов на коронавирус относительно предыдущих результатов должен быть не выше 11%. Динамика - уровень роста заболеваемости. Показатель должен составлять не более 10%.

На сегодня к дальнейшему ослаблению карантина не готовы: Волынская область из-за процента выявления; Закарпатская область из-за загруженности больничных коек; Тернопольская область из-за динамики распространения коронавируса; Черниговская область из-за охвата тестирования населения; Львовская и Ивано-Франковская области из-за процента выявления и динамики распространения заболевания.

По сравнению со вчерашними показателями, список покинула Харьковская область.

Напомним, в "Укрзализныце" возобновили услугу питания пассажиров в скоростных поездах. В поездах дальнего следования начали реализовывать кондитерские изделия, воду и другие холодные напитки.

Как сообщала "Страна", в Луцке и Львовской области ослабили карантин, несмотря на несоответствие критериям для смягчения ограничительных мер. А Винницкая область на сегодняшний день оказалась готова к снятию карантина.