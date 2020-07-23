Назван минимальный балл по семи предметам ВНО, с которым можно поступать в университет
Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила минимальные баллы, по которым идет отсчет "сдал / не сдал" для внешнего независимого оценивания по семи предметам. Стал известен минимальны балл, с которым можно поступать в учебные заведения по украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии, английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
По результатам работы комиссии, определены следующие пороговые баллы:
- Украинский язык и литература - 22, порог "сдал / не сдал" не преодолели 8,32% участников тестирования,
- история Украины - 25, порог не преодолели 13,19%,
- биология - 22, порог не преодолели 5,51%,
- английский язык - 17, порог не преодолели 7,35%,
- немецкий язык - 17, порог не преодолели 11,4%,
- французский язык - 17, порог не преодолели 7,8%,
- испанский язык - 17, порог не преодолели 11,3%.
Результаты ВНО по этим предметам по оценкам в 100-200 и 12 баллов (по предметам, результаты тестирования из которых засчитываются как оценки ГНА) появятся на страницах участников ВНО завтра, 24 июля.
Напомним, что Зеленский разрешил абитуриентам с оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО.
Также мы рассказывали, что из-за снижения пороговых баллов ВНО выпускников с максимальной оценкой может быть больше, чем в прошлом году.