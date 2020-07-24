Гибель эстонца-морпеха Николая Илина на Донбассе подняла вопрос об иностранцах в рядах ВСУ.

О том, что в Украине против "республик" Донбасса и поддерживающей их России воюет своеобразный интернационал, говорили давно.

И если присутствие в рядах ВСУ и добробатов граждан стран бывшего соцлагеря более менее объяснимо (у них свои счеты с Россией), то очень интересно, что делают в украинской армии жители далеких от Украины государств.

После гибели Илина под Зайцево сепаратисты заявили о гибели еще одного иностранца - Шона Фуллера, американца с позывным "Техас". Однако выяснилось, что он жив и продолжает служить в морской пехоте Украины.

Разбирались, что вообще известно об американцах в рядах ВСУ.

Шон Фуллер

После того, как в "ДНР" передали тело, подорвавшегося на мине 13 июля военного, там заявили, что установили его личность. И что это "американский наемник" Шон Фуллер с позывным "Техас".

"Нами установлена личность, переданного украинской стороне погибшего диверсанта. Им является наемник из США Шон Фуллер с позывным "Техас", имеющий опыт боевых действий в Ираке, известный, как специалист подрывного дела" - заявил представитель "ДНР" Эдуард Басурин.

Правда, выяснилось, что Фуллер жив. 503 Отдельный батальон морской пехоты опубликовал видео, где американец комментирует сообщение о своей смерти. "Что мертво умереть не может", - прокомментировал он словами из сериала "Игра престолов".

Как сообщил пресс-офицер батальона Алексей Годзенко, пулеметчик Шон Фуллер служит в рядах подразделения с 2018 года.

Он контрактник, выходец из семьи священников. Как говорят коллеги - уравновешен и считает свою поездку в Украину чем-то вроде миссионерства. Служил в США в береговой охране и по некоторым данным - воевал в Ираке.

В 503 батальоне служит также немец с характерным именем Зигфрид - профессионал-минометчик, обучавшийся в США и Канаде, владеет русским языком.

Крейг Лэнг

Крейг Лэнг - бывший военный американской армии. В составе "Правого сектора" и ВСУ воевал на Донбассе в 2015 - 2016 годах. Мы не так давно рассказывали подробно о его истории.

Напомним основные вехи его "большого пути".

Поступил на службу в армию США в 2008 году, когда ему было 18 лет. Служил в Ираке и Афганистане. Но был уволен в 2014 году, после того, как отправился в самоволку, чтобы убить свою беременную жену за измену. Но Лэнга разоружили, он получил несколько месяцев тюремного срока.

После увольнения американец потерял льготы ветерана, медстраховку и лицензию на оружие. Жена забрала грузовик и дом, а выплаты на алименты увеличились. В начале 2015 года он прибыл в Украину, чтобы присоединиться к отрядам "Правого сектора". Но потом вновь уехал в США.

Крейг Лэнг во время службы в "Правом секторе". Фото: Facebook

Лэнг и его сослуживец по Украине Алекс Цвифельхофер (о нем ниже) обсуждали поездку в Венесуэлу, чтобы там воевать против правительства, но им нужны были деньги. Мужчины разместили в интернете объявление о продаже огнестрельного оружия. На него откликнулся 53-летний коммерсант Серафин Лоренцо. Он предложил заплатить 3 тысячи долларов наличкой.

Ночью 9 апреля 2018 года Лоренцо с женой приехали на сделку в округ Ли, штат Флорида. А утром полиция обнаружила их тела в машине. Лоренцо получил 11 выстрелов в голову, шею и живот. В его жену Дину выстрелили семь раз - в голову и тело.

В 2018 году Лэнг вернулся в Украину. Знакомым он рассказывал, что снова служит в украинских добробатах.

Летом 2019 года познакомился с Анной Осипович. Девушка забеременела от него, их обвенчал военный капеллан. В интервью она рассказывала, что к тому времени он оставил "Правый сектор" и преподавал английский язык, как фрилансер.

Американца задержали в августе 2019 года на границе с Молдовой. При оформлении документов пограничники обнаружили, что на имя Лэнга есть "красная карточка" Интерпола. Это означало, что он объявлен в международный розыск и должен быть немедленно задержан.

После ареста американца поместили в винницкий СИЗО. Но уже через месяц суд отпустил его под домашний арест. Адвокаты подали в суд документы, согласно которым Лэнг служил в двух неофициальных вооруженных формированиях – Добровольческом украинском корпусе (ДУК) "Правый сектор" и в "Грузинском легионе". Это и послужило одним из оснований для смягчения меры пресечения.

Лэнг в Винницком суде. Фото: Укрифнорм

Правда, позже СБУ, со ссылкой на кадровый центр Сухопутных войск ВСУ, сообщила, что Крейг Лэнг с 16 марта 2016 года проходил военную службу по контракту в воинской части полевая почта В0676, где был назначен на должность механика-водителя 25 отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь". Но по своим морально-деловым качествам не прошел испытательный срок и был уволен с военной службы. Его личное дело направили в Киево-Святошинский военкомат, но для постановки на воинский учет Лэнг так и не прибыл. И суд взял его под стражу.

По одним данным он ушел добровольно, по другой - после конфликта, поскольку ему не нравились условия.

Пока Украина не выдает Лэнга США.

Алекс Цвифельхофер

Алекс Цвифельхофер также бывший военный США. В 19 лет он бросил армию США, чтобы стать иностранным бойцом, сначала во Франции, а затем в Украине.

"Может присоединюсь к ультра-националистической милиции или вернусь в армию позже", - пишет он в 2014 году.

Алекс Цвифельхофер за месяц до ареста. Фото: Instagram

В судебных документах США говорится, что Лэнг и Цвифельхофер вместе воевали в "Правом секторе", а в 2017 году покинули его и через Кению направились в Южный Судан, чтобы участвовать в местной войне. Но суданские власти отказали им во въезде и отправили обратно в Кению для получения виз. После этого американцев депортировали из Кении в США. Следствие считает, что там они совершили убийство.

Власти арестовали Цвифельхофера в мае 2019 года после того, как его задержали за попытку купить оружие в штате Висконсин. Он отрицает свою вину в убийстве.

В инстаграм Цвифельхофера много фото с его службы в американской армии.

Есть фото, как он прыгает с парашютом.

Также есть фотографии из Украины - когда он служил в ДУК "Правый сектор". Они опубликованы в 2016 году.

Есть у него и фото 2019 года. Например, такое. Что уже много говорит о взглядах этого бойца.

Иностранцы в рядах ВСУ

По словам источника "Страны" в штабе ООС, кроме погибшего белоруса с эстонским гражданством Николая Илина, в 35 бригаде морской пехоты и других украинских подразделениях на Донбассе служит более ста иностранцев.

"Служат легально, согласно нормам украинского закона, который позволяет иностранцам проходить службу. Служат на общих основаниях, получают такую же зарплату и довольствие, как и остальные бойцы. Больше всего граждан бывших советских республик, включая Прибалтику, вторые по численности – граждане Канады и США", - пояснил офицер ООС.

По словам источника "Страны" в подразделении ВСУ, которое сейчас находится под Песками, часто на военную службу записываются иностранцы с украинскими корнями, но есть и те, кто к Украине ранее никакого отношения не имел.

"В моей бригаде служит двое граждан Канады, один американец, белорус и один россиянин. Половина из них приехала по идейным убеждениям, воевать против русских. Эти ребята придерживаются националистических взглядов. Трое из наших иностранцев воюют еще с 2014 года, двое парней – американец и канадец, приехали год назад. Другая часть иностранцев приезжают сюда уже обученными, со стажем службы в армии США и даже с боевым опытом в Афганистане и Ираке. Это не националисты, у них другие цели. Они не скрывают, что приехали увидеть, как воюют россияне. И хотя они утверждают, что не являются военнослужащими своих армий, в это верится с трудом, профессионалов сразу вычисляешь. А это спецы высокого класса. Скорее всего, это маскировка и они - действующие военные других государств. Видимо, боевой опыт такого рода интересен армии их стран", - рассказал источник "Страны".

Закон о возможности для иностранцев служить в украинской армии президент Петр Порошенко подписал в ноябре 2015 года. В 2016 году вышел указ, который регулирует порядок принятия иноземцев - Порошенко позволил брать их на контракт после проверки законности их пребывания в Украине и данных о несудимости.