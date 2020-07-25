В субботу, 25 июля, звезды обещают эмоциональный день, наполненный, как плохими, так и приятными переживаниями. Прием больше будет тех, на которых вы сами сосредоточитесь. День подходит для того, чтобы погасить долги, для общения с друзьями, хобби и творчества.

Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов день обещает быть насыщенным на разные дела. Причем с большей частью Овнам удастся справиться благодаря своей кипучей энергии. Но, если вы почувствовали усталость, нужно переключиться на что-то спокойное, например прогулки. Иначе один день активности выльется в три дня апатии.

Телец (21.04 - 20.05)

У Тельцов сегодня могут быть размолвки и недопонимание с окружающими. Это может выбить из колеи, но не забывайте, что вокруг есть много людей, которые помогут и поймут. Состояние гнева или отчаяния может "закрыть" глаза, хотя рука помощи совсем рядом. Стоит выдохнуть и оглянуться про сторонам, как вы увидите выход.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов суббота пройдет под знаком идей. Не забывайте записывать интересные мысли сегодня. Также день может быть богат на поездки, которые лучше совершать в первой половине дня. Не исключено, что вам придется взаимодействовать с тем, с кем у вас были испорчены отношения, но вы сумеете найти верный формат.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам по плечу будут разные задачи благодаря маленьким, но упорным шагам, которые вы предпринимаете. Однако ваша настойчивость и последовательность только половина успеха, вторая будет зависеть от того, как вы общаетесь с окружающими. Они могут помочь в ваших делах и начинаниях.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам сегодня будут хорошо удаваться задачи, связанные с креативом, проявлением фантазии. Скука и однообразие вам противопоказаны, ведь из-за них вы можете начать срываться на близких. А конфликты, возникшие сегодня, будет не так просто уладить.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев суббота будет насыщена приятным общением. Окружающие оценят вашу обаятельность. Возможны романтические приключения, хорошие знакомства. День подходит для получения новых навыков, обучения.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов сегодня могут состояться незапланированные встречи либо деловые переговоры. День будет насыщен неожиданными событиями и обстоятельствами. Возможно, вы встретите какого-то важного человека из своего прошлого.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня вам придется выбирать между тем, что хочется и что нужно. Но вы успешно сможете балансировать между удовольствием и необходимостью. Сегодня возможны какие-то финансовые поступления. Возможно, вам вернут долги или у вас появится новая идея дохода.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы будут излучать дружелюбие и оптимизм. Это сулит новые знакомства и хорошее времяпрепровождения в целом. День непростой для тех, кто сегодня занят работой, связанной с внимательностью, поскольку внимание в эту субботу будет трудно сконцентрировать.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам стоит отложить дела, поскольку попытки справиться с ними будут напоминать бег на месте. Подождите и через время некоторые проблемы решатся сами собой. Вторая половина дня будет более насыщенная, чем первая.

Водолей (21.01 - 20.02)

Начало дня может быть напряженным, суетливым. А вот после обеда вы можете поучить хорошие новости, расслабиться и встретить людей, которые поднимут вам настроение. Сегодня стоит прислушаться к своей интуиции.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы сегодня могут отправиться в небольшую поездку. Вы можете встретить людей, которые помогут вам воплотить идеи или подсказать, как решить проблему, которая давно не дает вам покоя.