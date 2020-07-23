В четверг, 23 июля, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе беседы были затронуты важные геополитические темы.

Об этом сообщает сайт Кремля.

Главы стран обстоятельно обсудили стратегическую стабильность и контроль над вооружениями с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности. Президенты подтвердили актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тему Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В разговоре было отмечено большое значение российской инициативы о проведении саммита стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН по широкому кругу проблем международной безопасности.

Трамп и Путин коснулись ситуации вокруг иранской ядерной программы. Обе стороны акцентировали востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения.

Президенты выразили настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия, дали позитивную оценку сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, лидеры обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полёта в рамках совместной программы "Союз – Аполлон".

В конце беседы было условлено о продолжении контактов на разных уровнях.

В пресс-службе Кремля отметили, что разговор носил конструктивный и содержательный характер.

Путин и Трамп созваниваются довольно часто. Например, 30 марта они беседовали о коронавирусе и нефти. А 1 июня глава Белого дома рассказал Путину по телефону о своей идее провести саммит G7 с участием России.