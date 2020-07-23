В четверг, 23 июля, полиция Киева проверила четыре сообщения об обнаружении подозрительных пакетов и одно - о минировании автомобиля. Специалисты взрывотехнической службы полиции при проверке никаких опасных предметов или веществ не обнаружили.

Об этом в Facebook рассказал отдел коммуникации столичной полиции.

В Киеве были усилены меры безопасности: правоохранители патрулируют улицы города, места массового скопления людей, рынки, транспортные развязки, станции метро, ​​вокзалы.

В течение сегодняшнего дня специалисты профильных служб пять раз выезжали для проверки информации об угрозе безопасности горожан. Первое сообщение поступило в 10:14 о том, что у торгового центра в Оболонском районе стоит заминированный автомобиль. Во время проверки машины и прилегающей территории взрывотехники не обнаружили никаких опасных предметов.

Остальные четыре сообщения касались выявления прохожими подозрительных пакетов или чемоданов на территории Деснянского, Дарницкого, Оболонского и Шевченковского районов. Опасных веществ или предметов в них также не обнаружили. Сведения по этим фактам зарегистрированы в территориальных управлениях полиции и проверяются.

Киевская полиция поблагодарила жителей города за сознательное отношение к безопасности и добавила, что категорически нельзя касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. А при обнаружении таких вещей нужно немедленно информировать полицию по спецлинии 102.



Как писала "Страна", 22 июля полиция Киева получила и отработала четыре сообщения о находках с подозрительными пакетами.

А позавчера мы сообщали о массовой эвакуации в Харькове, Днепре и Одессе из-за звонков о минировании.