В Харьковской области в селе Гоптовка трое мужчин похитили человека и требовал за него выкуп. Они хотели 20 тысяч долларов с отца похищенного мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Группа похитила и лишила свободы 39-летнего жителя Харьковской области. Мужчины требовали от отца заложника 20 тысяч долларов за освобождение его сына. Подозреваемых задержали при передаче денег, которые они требовали. Заложник освобожден

Досудебное расследование ведут следователи Лозовского отдела полиции, оперативное сопровождение - управление стратегических расследований и управление уголовного розыска в Харьковской области. Процессуальное руководство - Лозовская местная прокуратура.

Фото: прокуратура Харьковской области

Напомним, что сегодня в Полтаве мжчину пытались задержать за угон автомобиля, он угрожал взорвать гранату, а потом взял в заложники полицейского и поехал с ним в сторону Киева.

Также мы рассказывали, что банда в форме полиции устраивала разбои и похищала людей для выкупа.