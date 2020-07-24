В Польше всплывают новые подробности ареста экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака.

Протеже бывшего польского премьера Дональда Туска, при котором он был министром транспорта, грозит до 12 лет тюрьмы по обвинению в коррупции, создании организованной преступной группировки и отмывании денег - сотен миллионов евро.

"Страна" выясняла, что происходит в Польше вокруг дела бывшего руководителя самой "взяточной" украинской конторы.

Новака прослушивали

Уголовное дело открыто по поводу работы Новака в "Укравтодоре", расследование ведется совместно польскими и украинскими антикоррупционными органами.

Суд в Варшаве отправил Новака под стражу на три месяца, он сам продолжает отметать все обвинения, при этом не высказывая аргументов в свою защиту.

"Перед началом судебного заседания журналисты спросили у Новака, чувствует ли он себя виновным. На что экс-глава "Укравтодора" и бывший министр транспорта Польши ответил, что нет.

"Это политический акт, вы прекрасно это знаете", - отметил Новак, добавив, что собирается доказывать свою невиновность в суде", - пишут Wiadomosci.

Следствие, однако, уверяет, что у них есть десятки томов с доказательствами вины Новака. И почти половина из них - это записи прослушки, которая велась во время его руководства украинским дорожным ведомством.

Оппозиция продолжает говорить о политической подоплеке, поскольку Новак состоял в команде их кандидата Рафала Тшасковского на прошедших 12 июля президентских выборах.

Арест экс-главы "Укравтодора" связывают с неожиданным для польских властей успехом предвыборной кампании Тшасковского, который лишь на 2% уступил кандидату от правящей партии Анджею Дуде, и причастностью к этому успеху Новака.

Глава оппозиционной "Гражданской платформы" Борис Будка заявил в интервью СМИ, что власти могли прослушивать весь избирательный штаб Тшасковского, а за оппозиционными политиками следят.

"Возможно, Новака слушали, чтобы узнать подробности об избирательной кампании Тшасковского. Возникают серьезные сомнения относительно того, не использовался ли этот случай для слежки и незаконного получения информации о том, что происходило в избирательном штабе. Если так, то мы имеем дело с невероятным скандалом. Если арест произошел сейчас, то есть практически через две недели после президентских выборов, мы, вероятно, можем предположить, что его все время прослушивали", - заявил Будка телеканалу TVN24.

"Существует высокая вероятность того, что вся операция, связанная с прослушиванием телефонных разговоров, была фактически использована для наблюдения за польской оппозицией, польскими политиками. Сегодня нам нужен действительно четкий голос главы МВД Мариуша Каминьского, который выйдет и скажет на парламентской трибуне, использовались ли такие методы. Совпадение событий, близость всей операции к дате выборов не случайны. И мы привыкли к тому, что в стране, управляемой "Правом и справедливостью", службы действуют как политическая полиция, а не как антикоррупционная полиция", - добавил в эфире телеканала депутат от "Гражданской платформы" Марчин Кервинский.

Другие политики также высказались.

"Если эти действия были направлены не только на расследование дела против Новака, но и ради получения информации, связанной с политической деятельностью оппозиционных партий, это скандал, это недопустимо", - заявил глава Польской народной партии Владислав Косиняк-Камыш, который также был кандидатом в президенты.

Власти отметают обвинения, что Новака прослушивали из-за причастности к оппозиционной партии. Чиновника слушали, уверяют они, исключительно в рамках уголовного дела.

"Это преувеличение, что мы каким-то образом используем оперативную деятельность служб. Против Новака велась подготовка к расследованию", - заявил TVN24 заместитель спикера сейма и представителя правящей "Право и справедливость" Ришард Терлецкий.

А то что прослушка по времени пересеклась с предвыборной компанией, Терлецкий считает совпадением.

"Если выясняется, что это серьезное преступление, которое, кроме того, было совершено в соседней стране, и что соседняя страна считает, что это преступление должно преследоваться по закону, очевидно, что для сбора соответствующих материалов необходимо начать соответствующие оперативные мероприятия", - утверждает Терлецкий.

На вопрос, считает ли он уместным ситуацию, когда кто-то из служб мог бы получить информацию, например, о предвыборной стратегии Тшасковского, он ответил расплывчато: "Я не знаю, было ли это интересно для служб в то время".

"Это необоснованное заявление оппозиции, которая выдвигает много ложных выводов", - добавил Вальдемар Анзель, депутат парламента от "Права и справедливости".

На вопрос, входило ли в планы, по его мнению, получить информацию об оппозиции на основании прослушивания телефонных разговоров Новака, он ответил: "Я так не думаю".

70 томов обвинений

У польских СМИ тем временем появились данные, что компромат на Новака был собран еще до выборов, и его придержали как раз с целью избежать обвинений, что в деле замешана политика.

По информации Rzeczpospolita, Новака действительно прослушивали до осени 2019 года - пока он не уволился из "Укравтодора", а затем прослушку сняли.

"40 из 70 томов томов обвинения - это стенограммы телефонных разговоров, предоставленные польским Центральным антикоррупционным бюро", - пишет газета.

По данным издания, бывшего главу "Укравтодора" должны были задержать до президентских выборов 2020 года.

"Но решение отложили из-за боязни политизации вопроса в ходе избирательной кампании", - пишет Rzeczpospolita.

Правоохранители также сделали заявление, в котором уверят, что Новака не слушали из-за выборов.

По словам главы МВД Мариуша Каминского, оперативный контроль не применялся после 1 октября 2019 года, когда Новак перестал быть главой автомобильной службы Украины.

Как неофициально рассказали источники изданию, расследование, включая прослушивание телефонных разговоров, было начато в январе 2019 года благодаря "сигналу" украинских служб.

Близкое к правящей партии издание wPolityce пишет, что "Новак притворяется жертвой", когда говорит о своей невиновности и политической расправе.

"Было бы лучше, чтобы он четко изложил аргументы против выдвинутых в его сторону обвинений. На самом деле система коррупции при Новаке была слишком обширной", - пишет издание.

Член "Семьи"

Также wPolityce пишут о "нервозности" в рядах оппозиционной "Гражданской платформы".

"Новак является одним из самых известных членов "Гражданской платформы" в Гданьске. Член так называемой "Семьи", - пишет издание.

В Польше продолжают удивляться, как Новака, который не раз уже попадал в скандалы, могли трудоустроить в Украине на такую должность.

"Я была очень удивлена, как Новаку предложили должность в Украине. Это вопрос к Туску, Если бы украинские службы поинтересовались деятельностью Новака в Польше, они бы поняли, с каким "специалистом" они имеют дело", - сказала в интервью wPolityce Малгожата Вассерманн, депутат от "Права и справедливости".