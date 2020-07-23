Полицейские, которые проводят расследование смерти в Киеве руководителя "Дома милосердия", волонтера Алексея Кучапина, рассказали некоторые детали об обнаружении его тела. В квартире, снятой волонтером, нашли таблетки и записку.

Об этом сообщил в Facebook отдел коммуникации столичной полиции.

Правоохранители напомнили, что об исчезновении 39-летнего мужчины 19 июля известила его жена. По ее словам, Кучапин 16 июля уехал на машине в Днепр и с тех пор на связь не выходил.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и приступила к оперативно-розыскным мероприятиям, чтобы найти пропавшего. 21 июля его тело обнаружили в арендованной квартире в Днепровском районе Киева.

Правоохранители осмотрели помещение и тело мужчины, пообщались со свидетелями. Они установили, что квартиру волонтер арендовал 15 июля. Владелец жилья его предупредил, что на днях придет мастер, чтобы установить кондиционер. Однако после этого арендатор на связь не выходил и двери не открывал. Хозяин пытался попасть в квартиру, но с внутренней стороны двери были вставлены ключи.

Судебно-медицинский эксперт осмотрел тело умершего и внешних признаков насильственной смерти не обнаружил. При осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей волонтера, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку. Все вещественные доказательства направлены на экспертизы, в том числе почерковедческую и психологическую.

Полиция также установила, что обстановка внутри квартиры не была нарушена, двери не повреждены. А владелец проверил свое имущество и заверил, что из квартиры ничего не пропало.

Кроме того, был найден свидетель, с которым погибший общался перед смертью. Свидетель дал важные показания для следствия.

В полиции прокомментировали информацию журналистов о пятнах на диване, который вынесли с места происшествия. По предварительным выводам экспертов, пятна появились в результате естественного процесса разложения тела, пролежавшего не менее пяти суток при температуре около +25 градусов по Цельсию.

Для установления окончательной причины смерти мужчины назначен ряд экспертиз.



Ранее "Страна" сообщала об обнаружении тела Кучапина.

Мы также писали, что в полиции почти сразу заявили о естественных причинах смерти руководителя "Дома милосердия".