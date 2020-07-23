Стоимость золота продолжила расти, пока серебро взяло прекратило повышаться после значительного подъема за последнее время.

Об этом сообщает "Интерфакс" в четверг, 23 июля.

Как отмечается, рост котировок контрактов на золото продолжается уже пять дней, в результате чего они вплотную подобрались к историческому максимуму. В четверг драгметалл с поставкой в августе на бирже Comex подорожал на 1,3% и достиг $1889,4 за унцию.

Исторический рекорд по итогам торгов был зафиксирован 22 августа 2011 года и составлял $1891,9 за унцию, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Внутридневной максимум цены был достигнут 6 сентября 2011 года - $1923,7 за унцию.

Одной из причин повышения спроса на драгметалл является напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином, а также ослабление курса доллара США. Кроме того, пандемия COVID-19 создает высокую неопределенность в прогнозах для глобальной экономики, пишет MarketWatch.

Между тем цены на серебро перешли к снижению после того, как по итогам торгов в среду подскочили на 7,4% и достигли самого высокого уровня с сентября 2013 года - $23,144 за унцию. В ходе торгов в четверг котировки сентябрьских фьючерсов находятся чуть ниже этого уровня.

Октябрьские контракты на платину на Comex прибавляют в цене 1,2% (до $969,1 за унцию), в то время как сентябрьские на палладий дешевеют менее чем на 0,1% (до $2227,6 за унцию).

Напомним, стоимость нефти падает на фоне новостей Минэнерго США о росте запасов в стране.