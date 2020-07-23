Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга, которая 23 июля совершила поездку на Донбасс с Владимиром Зеленским, заявила о скором восстановлении дороги, соединяющей Северодонецк и Станицу Луганскую. Также она поделилась впечатлениями от поездки.

Видеозапись брифинга двух лидеров стран в Станице Луганской со словами Соммаруги обнародовал в Facebook Офис президента.

"Дорога, которая ведет отсюда в направлении Северодонецка, скоро будет восстановлена. Она имеет большое гуманитарное значение и экономическое значение - в первую очередь, для людей, которые живут по обе стороны линии соприкосновения и ежедневно пользуются ею. Нельзя забывать об этих людях. Еще я хотела бы сказать, что самую лучшую ежевику, которую я ела в своей жизни, я ела сегодня здесь", - призналась высокая гостья из Швейцарии.

Ранее "Страна" приводила программу визита двух президентов на Донбасс.

Мы также сообщали, что на заседании Трехсторонней контактной группы 21 июля стороны согласовали и утвердили пакет дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня.