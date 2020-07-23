Сотрудники Государственного бюро расследований задержали одного из служащих киевских подразделений СБУ во время сбыта боеприпасов гражданскому лицу.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в четверг, 23 июля.

"По предварительной информации, сотрудник СБУ наладил механизм сбыта оружия и боеприпасов гражданским лицам... Следователи ГБР задержали сотрудника СБУ во время сбыта очередной партии патронов и двух предметов, которые внешне похожи на гранаты, в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Также во время следствия следователи задокументировали факт продажи жителю Харькова автомата АКС-74, 5 магазинов к нему и более 1200 патронов калибра 5.45 мм. на сумму 1500 долларов.

При обыске дома у задержанного, а также в одном из хранилищ в Харькове, были обнаружены и изъяты 3,5 тысячи патронов, автомат АКС-74 и 2 гранаты, внешне похожие на боевые.

В данный момент решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины), избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Сотрудника СБУ задержали следователи Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, при оперативном сопровождении Главного управления внутренней безопасности СБУ и под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.

Напомним, ранее подполковник СБУ вымогал четверть миллиона долларов за неразглашение данных о смерти депутата.

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