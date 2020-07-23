В Киевской области правоохранители не дали гражданам вынести из Чернобыльской зоны отчуждения 300 кг радиационных лесных ягод и 20 кг фонящих грибов. Нормы радиации в продуктах были в два раза больше нормы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Установлено, что изъятые у граждан на территории зоны отчуждения 300 кг лесных ягод и 20 кг грибов, вдвое превышали допустимые нормы радиоактивных элементов цезия и стронция. По всем выявленным фактам нарушения требований режима радиационной безопасности открыты уголовные производства", - говорится в сообщении.

Всего за июль полицейские зоны ЧАЭС предотвратили 14 фактов выноса из зоны радиоактивных лесных ягод и грибов, и привлекли к административной ответственности 16 нарушителей.

Также, за несанкционированное проникновение в зону отчуждения на нарушителей составлены административные протоколы по ст.46-1 КУоАП (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Фото: Нацполиция

Отметим, что недавно в зоне ЧАЭС поймали жителей Ровенской области, которые собрали 200 кг фонящей черники на продажу.

Также опубликовано фото хищной черепахи, которая живет в заброшенном пруду Чернобыльской зоны и выглядит обычно.