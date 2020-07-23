Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За Жизнь" Юрий Бойко заявил, что позитивно оценивает договоренности, которых удалось достичь Трехсторонней контактной группе в Минске, но считает, что этого недостаточно для установления мира. Нужно принять законы об амнистии, статусе Донбасса и выборах.

Его слова приводит сайт "Оппоплатформы" в четверг 23 июля.

"Прекращение обстрелов, взаимный отказ от наступательных действий, создание координационного механизма по предотвращению огня – эти меры, при их соблюдении, действительно могут предотвратить эскалацию конфликта. Это прогресс и еще одно доказательство того, что только в переговорах, через диалог и компромисс можно достичь результата", - сказал он.

Но, по словам Бойко, некоторые представители власти успели заявить, что Украине пора отказываться от Минска, потому что "он не работает". Пытались "перевести разговор на язык шантажа и ультиматумов по поводу стен и красных линий". Именно поэтому, по мнению Бойко, соглашения о прекращении огня несколько раз срывались.

"За шесть лет конфликта стало ясно, что без реализации политической части Минских соглашений прогресса не будет. Соглашения о прекращении огня уже подписывались и срывались. Нет никаких иллюзий о возможности "заморозить" конфликт. Мы либо достигаем мира, либо продолжаем терять жизни и разорять экономику. Какие еще нужны доказательства, что конфликт нужно заканчивать? Его не удается удержать никакой "линией", "стеной" или блокадой. По стране расползается оружие, которое потом стреляет и взрывается во всех уголках Украины. Экономика терпит колоссальные убытки, люди живут в нищете. Распространяется бандитизм, а теперь растет еще и террористическая угроза", - подчеркнул Юрий Бойко.

По его словам то, что договоренности о прекращении огня удалось достичь, – хороший сигнал.

"Но мы хотим увидеть, как ситуация будет развиваться дальше. Мы требуем от власти продолжать развивать прямой диалог с Донецком и Луганском. Согласовать полное разведение сил от линии соприкосновения. Сделать следующий шаг в мирном урегулировании – организовать полноценную работу над принятием законов, предусмотренных Минскими соглашениями. В первую очередь, речь идет про законы об амнистии, о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции, принятии закона о выборах на этих территориях", - заявил сопредседатель партии.

Как сообщала "Страна", Юрий Бойко связал теракт в Луцке с политикой власти по потаканию радикалам.

Он также считает, что власти снова попытаются протянуть возвращение гигантских зарплат чиновникам.