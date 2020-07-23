Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил, что глава России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора.

Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте".

Как рассказал Кадыров, российский президент лично зачитал указ о присвоении ему звания во время телефонного разговора.

"Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке "смирно". <...> Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит. Я благодарен Владимиру Путину за присвоение нового звания, как и за все, что он делает для развития нашего великого государства. Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте", — написал Кадыров.

Кроме того, глава Чечни поблагодарил главу Росгвардии Виктора Золотова за свой перевод в структуру Росгвардии. Также он уточнил, что его фотография с пулеметами в руках была сделана во время проверки правил хранения оружия, которое принадлежит Росгвардии.

Напомним, 20 июля Госсекретарь США Майк Помпео объявил вводе санкций против Кадырова из-за его причастности к нарушением прав человека в Чечне. Главе республике, а также его жене и дочерям запретили въезд в США.

В ответ на это Кадыров опубликовал в телеграм-канале фото с пулеметами в руках и подписью "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!".

Как известно, Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года, а также входит в Высший совет партии "Единая Россия". В 2004 году он получил звезду Героя России. Среди других наград Кадырова — орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета и орден Мужества.

На прошлой неделе Кадыров также отметился своим обращением к Зеленскому с требованием извиниться.