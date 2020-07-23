В одном из сел Арцизского района Одесской области полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из своего дома. За пальбу ему грозит до двух лет лишения свободы.

Об этом сообщается на сайте полиции региона.

Сигнал о том, что из дома 60-летнего мужчины слышны выстрелы, поступил 23 июля от председателя села. Для проверки обстановки на место происшествия прибыли сотрудники территориального отдела полиции. Увидев правоохранителей, стрелок через окно продемонстрировал им пистолет и заверил, что выстрелит, если те приблизятся. На требование полицейских прекратить противоправные действия и сдать оружие, мужчина не отреагировал, а затем начал стрелять.

Правонарушителя разоружили и доставили в территориальный отдел полиции. У него изъяли пневматический пистолет.

Действия мужчины следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначены несколько экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая определит вменяемость стрелка.

Как писала "Страна" в феврале, в Одессе неадекват чуть не подстрелил ребенка у остановки на улице.

А в июне на одесском рынке "7-й километр" произошла разборка со стрельбой.