В России трактовали постановление Верховной Рады Украины о местных выборах 25 октября везде, кроме неподконтрольных Киеву территорий ОРДЛО и Крыма, как фактический выход из минских соглашений.

Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого опубликована на Youtube-канале "RT на русском".

По словам Захаровой, решение украинского парламента противоречит комплексу согласованных мер по урегулированию конфликта на Донбассе. "Данная ситуация не может не беспокоить, мы требуем от украинской стороны четких разъяснений по данному вопросу", - сказала она.

Вместе с тем Захарова отметила "позитивные подвижки" в выполнении решений парижского саммита 2019 года в "нормандском формате". По ее словам, договоренность контактной группы о дополнительных мерах усиления "режима тишины" ожидает подписания.

Захарова прокомментировала ситуацию на Донбассе. Видео - с 53:45

Напомним, ОБСЕ опубликовала полный текст решения о прекращении огня на Донбассе с 27 июля 2020 года.

Также "Страна" писала, что в Кремле предупредили о невозможности мира на Донбассе в случае отказа от Минских соглашений.