Вице-президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) и почетного президента футбольного клуба из города Волочиск Хмельницкой области "Агробизнес" Олега Собуцкого пожизненно отстранили от футбола. Причиной стало избиение 15 июля главного арбитра матча с участием "Агробизнеса" Юрия Иванова.

Об этом сообщается на сайте УАФ.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел дело по заявлению Профессиональной футбольной лиги и Комитета по этике и честной игры УАФ относительно инцидента. Избиение 34-летнего судьи произошло в судейской комнате после встречи 24-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиги "Агробизнес" и "Миная" (Ужгород).

Согласно заключению Комитета, действия Собуцкого признаны нарушением кодекса этики и честной игры. В частности он применил физическую силу к арбитру. Его поведение навредило имиджу УАФ и украинскому футболу в целом.

По результатам рассмотрения Комитет УАФ постановил пожизненно запретить Собуцкому любую деятельность, связанную с футболом, а клуб "Агробизнес" оштрафовать на 500 000 грн. Также команде запретили проводить матчи на стадионе "Юность" в пгт Волочиск до отдельного решения Комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

Арбитры не раз подвергались насилию, причем не только в Украине. Например, год назад встреча второй лиги между винницкой "Нивой" и житомирским "Полесьем" завершилась избиением главного судьи.

А два года назад в Мексике арбитра до смерти забил футболист за красную карточку.