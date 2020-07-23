В Польше вспышка коронавируса в группе украинских трудовых мигрантов. Работники болеют на овощной ферме в гмине (волости) Суш в Варминьско-Мазурском воеводстве на севере страны. Больных уже почти 30% от всех украинских работников.

Об этом сообщает Niezalezna.

Зараженных уже 19 человек, всего на ферме работают 103 гражданина Украины.

"В настоящее время врачи определяют, требуется ли госпитализация кому-либо из новых инфицированных или же у этих людей нет симптомов заболевания, и будут ли они помещены в изолятор", - говорится в сообщении.

Остальных заробитчан поместили на карантин и течение недели их повторно проверят на коронавирус.

Директор местной санитарно-эпидемиологической станции Януш Дзиско считает, что с очагом инфекции можно будет справиться, поскольку он изолирован от внешнего мира.

Ранее "Страна" писала, что сейчас происходит с украинскими заробитчанами в Польше.

Также мы рассказывали, что в Польше фиксируют вспышки коронавируса на свадьбах. На карантине более двух тысяч человек.