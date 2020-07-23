В Харьковской области задержали четырех активных участников организованной преступной группировки, которая действовала под руководством криминального авторитета "Князя", имеющего судимость за убийство.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По месту жительства и пребывания участников группы проведено 27 обысков. По результатам изъято почти 8,4 млн грн и около 170 тыс. долларов США и 40 тыс евро денежных средств, черновые записи, свидетельствующие о масштабной преступной деятельности, а также средства связи, оружие и патроны различных видов", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, банда имела четкую структуру и долго занималась вымогательством, рейдерством, а также другими преступлениями на территории Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей. Отмечается, что в состав входили и бывшие правоохранители.

"Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении людей, разбое, вымогательстве и незаконном завладении транспортными средствами, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289 УК Украины). Также проводятся следственные действия, направленные на установление и задержание других участников и лидера организованной группы, который руководил ее деятельностью из-за рубежа", - сообщили в ОГПУ.

По данным "Страны", были задержаны люди с фамилиями Шелковин, Кияшко, Ободонцев, и Кудрин. Сейчас их везут в суд. Кроме того, Вадиму Казарцеву, по кличке "Князь", выписали заочное подозрение по статьям 189, 187, 146, 289 УК Украины.

Напомним, ранее под Днепром задержали вооруженную банду, которая похищала и пытала людей.

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