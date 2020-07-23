Прокуратура Полтавской области расследует сегодняшний инцидент с захватом начальника уголовного розыска Виталия Шабунина в уголовном производстве сразу по нескольким статьям.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram.

В сообщении говорится, что прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов); ст. 349 (захват работника правоохранительных органов в качестве заложника), ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения).

Создан оперативный штаб в составе работников прокуратуры Полтавской области, главного управления Нацполиции и управления СБУ в области. Принимаются все необходимые меры для задержания лица.

Как сообщала "Страна", полтавский террорист отпустил копа-заложника, бросил машину посреди дороги и скрылся в лесопосадке. Полицейский, которого взяли в заложники, невредим. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника.

Напомним, сегодня мужчину 1988 года рождения Романа Скрипника пытались задержать за угон автомобиля, он угрожал взорвать гранату, с ним вели переговоры. Позже он взял в заложники начальника управления уголовного розыска Полтавской области Виталия Шияна и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле.

Отметим, что Роман Скрипник - человек с судимостями и его главное требовани - не сажать его снова.