Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в случае обстрелов украинских военных на Донбассе ВСУ всегда отвечает и очень мощно.

Об этом он заявил во время брифинга с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой в четверг в Станице Луганской, передает "Интерфакс-Украина".

Так, отвечая а вопрос, будут ли отвечать украинские военные на нарушение режима прекращения огня Зеленский заявил: "У нас в Украине никто ничего не ждет. Вы знаете, что когда по нам стреляют – мы всегда отвечаем и очень мощно", - сказал он.

Напомним, накануне Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

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