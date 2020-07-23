Посольство США выразило обеспокоенность нападениями на политических и общественных деятелей в Украине и призвало к независимому расследованию. Это было сделано в день, когда загорелся дом главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Соответствующее сообщение посольство обнародовало в своем Twitter.

"Мы обеспокоены недавними потенциальными нападениями, направленными как против политических деятелей, так и представителей гражданского общества. Призываем правоохранительные органы тщательно расследовать эти случаи и обеспечить привлечение к ответственности всех причастных. В благополучном демократическом обществе граждане должны иметь возможность высказывать мнение, не опасаясь за свою физическую безопасность", - говорится в заявлении.

Как пишет Telegram-канал "Политика Страны", в последнее время нападений действительно было много - и на активистов Партии Шария, и на офисы Оппоплатформы. Было и обливание зелёнкой нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина.

"И в принципе все они подпадают под определение, которое дало посольство США в своём заявлении. Но появилось это заявление только после того, как кто-то поджог дом главе Центра по борьбе с коррупцией Шабунину. До того посольство никаких заявлений на сей счёт не делало", - пишет телеграм-канал.

Также "Страна" писала о том, что Евгений Карась из С14 угрожает редакции "Страны". Редакция готовит заявление в полицию об угрозах.