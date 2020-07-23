Сотрудник полиции, который сегодня находился в заложниках у угрожавшему ему гранатой угонщика авто, чувствует себя хорошо. Спецоперация по задержанию преступника продолжается.

Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.

"Только по телефону пообщался с полковником полиции Виталием Шияном. Поблагодарил его за мужество. Его поступок - это поступок настоящего офицера. Виталий чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свои обязанности. Спецоперация продолжается", - написал глава ОГА.

Напомним, утром в Полтаве началась спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством, пытаясь избежать ответственности, оказал сопротивление, угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5 и взял работника уголовного розыска в заложники.

После переговоров злоумышленник отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области Виталия Шияна, потребовал автомобиль и отправился на нем вместе с новым заложником в сторону выезда из города, после чего ездил по дорогам Решетиловского района Полтавской области.

Полиция сообщила, что злоумышленник является местным жителем, ему 32 года, его зовут Роман Скрипник и он неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и хранение наркотических веществ. Выдвинутое им требование - не привлекать его к уголовной ответственности.

После злоумышленник, захвативший заложника и покинувший город на предоставленном ему правоохранителями автомобиле, посреди дороги покинул автомобиль и скрылся в лесопосадке, заложник невредим.