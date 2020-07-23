Окружной административный суд Киева просят обязать Министерство юстиции Украины через суд запретить деятельность Партии Шария, решается вопрос об открытии производства по данному иску.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"Истец (в заявлении не называется кто это - Ред.) просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности "Партии Шария" требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", - говорится в сообщении на странице в соцсети.

Истец просит суд обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности "Партии Шария" на территории Украины и отменить государственную регистрацию.

"Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному иску", - отметили в суде.

Как сообщала "Страна", украинский политик и блогер Анатолий Шарий обвинил Офис Зеленского в подготовке покушения на него, в ОП назвали это "смешным". Мы подробно анализировали ситуацию в выпуске "Ясно.Понятно" с Олесей Медведевой.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что журналисты обнаружили у Шария виллу в Испании за миллион евро. Шарий подтвердил, что это действительно его вилла, но уточнил: она стоит 3 миллиона.

Также мы рассказывали про нападения на активистов "Партии Шария", а также об ответе Зеленского на вопрос "Страны" о его отношении к этим нападениям.