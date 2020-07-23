Минюст хотят через суд обязать запретить "Партию Шария"
Окружной административный суд Киева просят обязать Министерство юстиции Украины через суд запретить деятельность Партии Шария, решается вопрос об открытии производства по данному иску.
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
"Истец (в заявлении не называется кто это - Ред.) просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности "Партии Шария" требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", - говорится в сообщении на странице в соцсети.
Истец просит суд обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности "Партии Шария" на территории Украины и отменить государственную регистрацию.
"Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному иску", - отметили в суде.
Как сообщала "Страна", украинский политик и блогер Анатолий Шарий обвинил Офис Зеленского в подготовке покушения на него, в ОП назвали это "смешным". Мы подробно анализировали ситуацию в выпуске "Ясно.Понятно" с Олесей Медведевой.
Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что журналисты обнаружили у Шария виллу в Испании за миллион евро. Шарий подтвердил, что это действительно его вилла, но уточнил: она стоит 3 миллиона.
Также мы рассказывали про нападения на активистов "Партии Шария", а также об ответе Зеленского на вопрос "Страны" о его отношении к этим нападениям.