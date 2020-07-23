В "Укрзализныци" возобновили услугу питания пассажиров в скоростных поездах. В поездах дальнего следования начали реализовывать кондитерские изделия, воду и другие холодные напитки.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Укрзализныця" возобновила услуги питания в скоростных поездах. Также компания начала реализацию кондитерских изделий, воды и других холодных напитков в поездах дальнего следования", - говорится в сообщении.

Теперь во время поездки в скоростных поездах "Интерсити+" и "Интерсити" пассажиры могут купить не только питьевую воду, холодные напитки, но и продукты питания в индивидуальной упаковке, готовые блюда, которые предварительно расфасованы в плотно закрытую тару и не требуют нагрева.

Также в "УЗ" отметили, что пассажиры должны соблюдать безопасную дистанцию – в вагоне-буфете могут пребывать не более двух людей. Разносная торговля с мобильного тележки представителями кейтеринговой компании и доставка заказа из вагона-буфета на место пока не осуществляются.

Как сообщается, реализация продуктов питания в пассажирских поездах стало возможным благодаря постановлению Министерства здравоохранения №39 от 3 июля 2020 года "О внесении изменений во Временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при организации ж/д перевозок в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID- 19)".

Напомним, ранее в "Укрзализныце" сообщили, что готовы возобновить полноценное ж/д сообщение в августе.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" продает билеты на 100% мест в поездах, которые едут через Киев