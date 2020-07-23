Состоящая в основном из западных украинцев 14-я гренадерская дивизия "СС Галичина" была разгромлена 22 июля 1944 года в районе населенного пункта Броды (сейчас Львовская область). Бои проходили в рамках Львовско-Сандомирской операции Красной армии.

О событиях 76-летней давности сегодня решил вспомнить МИД России, посвятив этой тме отдельный пост на своей странице в Facebook.

Там рассказывается как войска 1-го Украинского фронта Красной Армии разгромили 14-ю гренадерскую дивизию СС "Галичина" вместе с другими формированиями 13-го корпуса 4-й танковой армии Вермахта. По оценкам историков, было уничтожено не менее 28 тысяч гитлеровцев, более 17 тысяч были взяты в плен.

Для ведения оборонительных боёв с наступающей Красной Армией дивизии СС "Галичина" был доверен участок шириной более 30 км второй линии обороны (всего таких линий командование Вермахта планировало задействовать три, но в итоге третью линию создать так и не успели). Командование 13-го корпуса полагало, что советские войска смогут прорвать линию обороны лишь в одном месте, но в итоге прорыв состоялся сразу по двум направлениям: дорога Тернополь-Львов и к северо-западу от важного транспортного узла "Броды".

В итоге дивизия "Галичина" под Бродами была взята в "клещи", затем полностью окружена. После командование 1-го Украинского фронта отдало приказ провести операцию по уничтожению дивизии СС "Галичина", для чего была задействована авиация, ствольная и реактивная артиллерия.

В немецких архивах сохранилось примечательное письмо на имя немецкого генерала Линдеманна, датированное июлем 1944 года, в котором сообщается: "дивизия "Галичина" неуправляема".

В итоге "Галичина" была практически полностью разбита. Ряды выживших в котле под Бродами коллаборационистов к осени 1944 года пополнили представителями других карательных подразделений, снова превратив формирование в группировку полицаев, призванных расправляться с противниками нацистской Германии на территории оккупированных территорий Восточной Европы

Напомним, в современной Украине суд признает символику дивизии СС "Галичина" нацистской.

При этом в конце апреля на официальном сайте Львовской ОГА разместили поздравление с 77-летней годовщиной создания первой украинской дивизии "Галичина". При этом тот факт, что дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, предпочли не упоминать.

Также мы писали, что на главпочтамте Львова экспонировались марки и открытки в честь нацистской дивизии СС "Галичина".