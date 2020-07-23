Полицейский, полковник национальной полиции Полтавской области Виталий Шиян, которого сегодня террорист Роман Скрипник взял в заложники, чтобы избежать ареста, уже не в первый раз за 2020 год оказывается в эпицентре событий. Так, 20 февраля, в Новых Санжарах, куда доставили эвакуированных из Уханя, он охранял людей от разъяренной толпы и получил удар камнем по лицу.

Об этом сообщил на своей страннице журналист Виталий Губин.

"Вкратце напомню, что тогда в местный санаторий которых власть намеревалась направить на обсервацию эвакуированных из Китая людей. Но встретила ожесточенное сопротивление митингующих...И был там полковник Шиян, которому довольно серьезно прилетело камнем", - рассказал журналист и приложил фото пострадавшего правоохранителя.

Губин добавил, что он звонил жене полтавского террориста, но комментировать текущую ситуацию женщина отказалась.

Фото: detective-info.com.ua

Напомним, в четверг, 23 июля, бывшего АТОшника Романа Скрипника пытались задержать за угон автомобиля, он угрожал взорвать гранату, с ним вели переговоры. Позже он взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области Виталия Шияна и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле.

после 16:00 полиция сообщила, что Роман Скрипник бросил машину посреди дороги и скрылся в лесопосадке. Полицейский, которого взяли в заложники, невредим.