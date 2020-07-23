Луцкий террорист Максим Кривош не намерен подавать апелляцию на решение суда о его аресте на 60 дней в качестве меры пресечения.

Об этом сообщил Сергей Тиможинский, адвокат Кривоша.

"Мой клиент не хочет, чтобы данное решение суда апеллировалось", - сообщил адвокат.

Напомним, "Страна" подробно описывала, что происходило 23 июля в ходе заседания суда по избранию меры пресечения Максиму Кривошу.

Отметим, что 21 июля Кривош захватил в Луцке заложников, он удерживал их а автобусе в центре города около 12 часов. Террорист выдвинул требования к представителям власти: они должны были записать видео, в которых называли бы себя террористами в законе. Для президента у Кривоша было персональное задание - прорекламировать фильм "Земляне". В итоге Зеленский это сделал, а террорист сдался. "Страна" подробно описывала, как это было.

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