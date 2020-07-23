Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о содержании Максима Кривоша под стражей на 60 дней без права внесения залога - до 18 сентября.

Это решение суда защита Кривоша намерена оставить без апелляции. "Мой клиент не хочет, чтобы данное решение суда апеллировалось" - поясняет адвокат Кривоша. Также защитник говорит, что ряд ли будет максимальное наказание, учитывая обстоятельства, которые ему известны.

Как сообщала "Страна", изначально луцкий террорист собирался захватить собор Святой Троицы (Кафедральный Собор Святой Троицы ПЦУ, - Ред.), где учился в духовной семинарии, но разочаровался. "Поскольку он закрыт на карантин мне пришлось выбирать альтернативный способ" - поясняет Кривош.

Напомним, луцкий террорист Кривош попросил журналистов называть его Максим Плохой.