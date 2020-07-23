Луцкий террорист Максим Кривош, которому сегодня избрали меру пресечения, заявил, что сначала собирался захватить Кафедральный Собор Святой Троицы ПЦУ, где он ранее учился в духовной семинарии, но разочаровался.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

"Поскольку он закрыт на карантин мне пришлось выбирать альтернативный способ", - заявил он.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о заседании суда, который избирает меру пресечения луцкому террористу Максиму Кривошу.

Как сообщалось, 21 июля в центре Луцка Кривош взял в заложники 13 человек и держал их в захваченном автобусе около 12 часов. Позже он сдался сам. При этом заложники не пострадали.

Ранее ему вручили подозрение по четырем статьям УК Украины. Ему грозит пожизненный срок.