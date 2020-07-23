Известный украинский астролог Влад Росс рассказал "Стране", почему по всей Украине участились случаи минирования разных объектов, взрывов и захватов заложников. По его словам, эти проблемы связаны с тем, что планета Марс вошла в знак Овна, и в этот период всегда происходят вспышки агрессии и усиление военных действий.

"Планета Марс - это планета военных действий - сейчас идет по обители своего знака зодиака, управляющей им же, - знака Овна. И входит в тесное соприкосновение с планетой фанатиков - Черной Луной. Марс и Черная Луна только начинают входить в орбис соединения. То есть, это только предвестник шизофрении, всяких сложных ситуаций, когда происходят взрывы, минирования, захваты заложников", - утверждает астролог.

По его словам, сложная ситуация продлится около месяца, и тревожные новости будут поступать из многих стран мира.

"Целый август такая жаркая ситуация может происходить, и начнет стихать только в 20-х числах августа, после Дня независимости. Начинается это в Украине, но будет продолжаться везде, в том числе вновь могут быть проблемы, связанные с такими боевыми организациями как ИГИЛ, которая может возрождаться из пепла. Сейчас это только начало. Весь ближайший месяц такая напряженная ситуация будет происходить по всему миру. Будут перевороты в разных странах, революции, в том числе майдан в Белоруссии, где могут свергнуть Лукашенко", - убежден астролог.

Ранее "Страна" писала, что астролог назвал год ухода Путина и дал советы, как бороться с коронавирусом.