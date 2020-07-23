В Белогородке под Киевом горит стихийная свалка. Задымленность распространилась даже на соседние населенные пункты.

Об этом сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный на своей странице в Facebook.

"Это похоже на попытку избежать ответственности и скрыть масштабы причиненного окружающей среде ущерба путем засорения. Ведь Государственная экоинспекция планировала в понедельник провести там проверку", - написал чиновник.

Как сообщала "Страна", накануне масштабный пожар произошел на свалке в Днепропетровской области.

Также мы писали о том, как в Киеве пожарные ликвидировали масштабный пожар на свалке. Пожар охватил площадь около 250 кв. м. На место инцидента были направлены две машины спасательной техники.

Ранее в столице 10-летняя девочка пыталась сама потушить пожар и получила ожоги рук.