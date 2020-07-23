Луцкий террорист Максим Кривош подтвердил, что знаком с луцким авторитетом Олегом Кравчуком, известным как Оленя.

Об этом Кривош рассказал в комментарии "Стране".

"Оленю я знал когда-то, 100 лет не видел. Очень давно не видел. Но это не касается дела", - заявил Кривош.

По данным "Страны", полиция зафиксировала его переговоры с Оленей - смотрящим за Волынью от воров в законе.

По словам луцкого террориста, было несколько вариантов того, как должен был закончиться его террористический акт.

"Сидеть на скамье подсудимых - это также был один из вариантов", - сообщил Кривош в комментарии "Стране".

Кривош не считает, что этот теракт - это инсценировка в интересах власти.

"Получилось немного наоборот. Это я использовал власть", - заявил он.

Напомним, мы ведем онлайн-репортаж о том, как суд избирает меру пресечения луцкому террористу Максиму Кривошу.

Также "Страна" писала о том, что луцкий террорист не признает обвинений, которые ему предъявила прокуратура.