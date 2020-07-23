"Это не спектакль, это перфоманс". Кривош прокомментировал слухи о постановке теракта в Луцке
Луцкий террорист Максим Кривош, которому сегодня избирают меру пресечения, прокомментировал слухи о том, что его действия были постановкой.
Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места заседания.
По его словам, власть не использовала его в своих целях.
"Если это спектакль, значит, он написан мной. Это не спектакль, это перфоманс. Они называют это терактом, я называю это перфомансом" - отвечает Кривош на вопрос не было ли это постановкой.
Напомним, два дня назад в центре Луцка Кривош взял в заложники 13 человек и держал их в захваченном автобусе около 12 часов. Позже он сдался сам, люди физически не пострадали.
Затем противники Зеленского и Авакова из разных идеологических лагерей в соцсетях заговорили о том, что на самом деле никакого теракта не было, а имела место постановка-инсценировка с целью поднять рейтинг обоих политиков.