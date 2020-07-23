Луцкий террорист Максим Кривош, которому суд 23 июля избирает меру пресечения, пообещал дословно пересказать свой разговор с президентом Владимиром Зеленским, который состоялся, когда он удерживал заложников.

"О своём разговоре с президентом, слово в слово, расскажу... Перед приговором, на последнем судебном заседании", - пообещал Кривош.

При этом он также уточнил, что следователь, выступая в суде, неверно сказал о выдвинутых им требованиях: "Я не требовал от Зеленского сказать, что он террорист в законе".

"Страна" ведет онлайн-репортаж о заседании суда, который избирает меру пресечения луцкому террористу Максиму Кривошу.

Также мы подробно описывали, что происходило в Луцке 21 июля. Тогда Максим Кривош захватил в заложники 13 человек и удерживал их около 12 часов. Он выдвинул требования: представители власти должны были назвать себя террористами в законе, а Зеленский - прорекламировать фильм "Земляне". В итоге глава государства сделал это, а сам Кривош сдался.