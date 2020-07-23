Луцкий террорист Максим Кривош, по делу которого сегодня проходит суд, просит журналистов, чтобы его называли "Максим Плохой", а не "Максим Злой" или как-то иначе.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из здания Луцкого районного суда.

Также Кривош говорит, что это был террористический акт, а не промокомпания его книги "Философия преступника" о том, как он провел 6 лет на зоне.

Во время заседания суда он постоянно говорит про правду. "У каждого своя правда, но она должна быть. Это был день антисистемы",- утверждает Кривош.

При этом праздник "День антисистемы" 21 июля существует исключительно в голове у Кривоша. Именно с этим днем он поздравлял всех заложников, наперед обещая людям, что не убьет их.

Напомним, Кривошу грозит пожизненное. На время следствия его хотят отправить под безальтернативный арест.