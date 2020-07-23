Луцкий террорист не признает обвинений, которые ему предъявила прокуратура. Видео
Максим Кривош, который два дня назад захватил автобус с людьми в центре Луцка, на суде по избранию ему меры пресечения заявил, что не согласен с тем, что ему инкриминирует прокуратура.
Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда в четверг, 23 июля.
"Прокурор сказал, что я просил, чтобы Зеленский назвался террористом, я этого не делал",- заявил Кривош.
Также он прокомментировал обвинение касательно угрозы жизни сотрудников правоохранительных органов.
"Когда я захватил автобус то предупредил полицию, чтобы в радиусе 50-ти метров никого не было. Но рядом с автобусом стоял автомобиль за которым прятался снайпер. Он думал, что я его не видел. Я позвонил переговорщикам и сказал, что брошу гранату и бросил её", - заявил Кривош.
Напомним, "Страна" ведет текстовую трансляцию из-за суда, где Кривошу избирают меру пресечения. Ранее ему вручили подозрение по четырем статьям УК Украины. Ему грозит пожизненный срок.
Как сообщалось, луцкий террорист на суде рассказал об отсутствии у него сообщников и одобрил рекламу "Землян" от Зеленского.