Максим Кривош, который два дня назад захватил автобус с людьми в центре Луцка, на суде по избранию ему меры пресечения заявил, что не согласен с тем, что ему инкриминирует прокуратура.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда в четверг, 23 июля.

"Прокурор сказал, что я просил, чтобы Зеленский назвался террористом, я этого не делал",- заявил Кривош.

Также он прокомментировал обвинение касательно угрозы жизни сотрудников правоохранительных органов.

"Когда я захватил автобус то предупредил полицию, чтобы в радиусе 50-ти метров никого не было. Но рядом с автобусом стоял автомобиль за которым прятался снайпер. Он думал, что я его не видел. Я позвонил переговорщикам и сказал, что брошу гранату и бросил её", - заявил Кривош.

Напомним, "Страна" ведет текстовую трансляцию из-за суда, где Кривошу избирают меру пресечения. Ранее ему вручили подозрение по четырем статьям УК Украины. Ему грозит пожизненный срок.

Как сообщалось, луцкий террорист на суде рассказал об отсутствии у него сообщников и одобрил рекламу "Землян" от Зеленского.