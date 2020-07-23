В "ЛНР" решили переименовать Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. Из названия убрали имя украинского поэта, а слово "национальный" заменили на "государственный".

Об этом сообщили в вузе.

Теперь учебное заведение будут называть "Луганский государственный педагогический университет". Кроме того Донбасский государственный технический университет в Луганске решили называть институтом.

Отметим, что в 2014 году в связи с ситуацией на Донбассе Луганский национальный университет им. Шевченко был официально переведен в Старобельск. Однако часть сотрудников и студентов вуза осталась в Луганске и продолжила обучение в корпусах учебного заведения.

А Донбасский государственный технический университет, расположенный в Алчевске, в 2014 году был эвакуирован в Лисичанск. Аналогично с ЛНУ часть студентов и преподавателей остались на старом месте.

Напомним, в Кабмине решили избавиться от "Донецкого" в названии университета экономики Туган-Барановского.

Также мы писали о том, как поступить в украинский вуз детям из Донецка и Луганска.