На сегодняшней трехсторонней встрече в Минске представители Украины и ОРДЛО приняли решение о прекращении огня на Донбассе с 27 июля, которое бы гарантировало соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия.

Об этом сообщила представитель ОБСЕ в Украине посол Хайди Грау.

"Я рада сообщить, что сегодня Трехсторонняя контактная группа, при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, достигла согласия по поводу дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, цель которых обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия", - отметила она в формате видеоконференции.

Отметим, что текст этих договоренностей совпадает с тем, что ранее анализировала "Страна".

Полный текст:

Меры по усилению режима прекращения огня

Издание и введение в действие с 00:01 (по киевскому времени) 27 июля 2020 года руководством Вооруженных сил Украины и руководством вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей и соблюдение на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта соответствующих приказов о прекращении огня, содержащих следующие меры по поддержке прекращения огня:

запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;

запрет на применение огня, включая снайперский;

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;

эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;

создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;

ответный огонь в случае наступательных действий* допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ;

Вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.

Напомним, Украина сделала шаг к выходу из Минска-2, оставив Донбасс без местных выборов.

Как сообщала "Страна", сегодня Зеленский и президент Швейцарии поехали на Донбасс с рабочим визитом.