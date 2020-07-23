Полтавский террорист Роман Скрипник, который взял в заложники полицейского, и требующий, чтобы его не арестовали за угон автомобиля, отпустил копа. Он бросил машину посреди дороги и скрылся в лесопосадке. Полицейский, которого взяли в заложники, невредим.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Злоумышленник посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадке. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника.

Сейчас бывший заложник вместе с коллегами. Полиция делает все возможное для задержания злоумышленника с устранением рисков причинения вреда жизни и здоровью людей.

Напомним, сегодня мужчину 1988 года рождения Романа Скрипника пытались задержать за угон автомобиля, он угрожал взорвать гранату, с ним вели переговоры. Позже этот мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области Виталия Шияна и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле.

Отметим, Скрипник - человек с судимостями. Поэтому основное требование террориста - не сажать его снова.