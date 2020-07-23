"Страна" нашла страницу в соцсети "ВКонтанте" полтавского угонщика Романа Скрипника, который сегодня взял в заложники сотрудника полиции. Как выяснилось, преступник со стажем любит постить цитаты несуществующих великих людей.

Список цитат Скрипника на его странице (орфография и стиль автора сохранены):

"Никогда не путайте мой характер с моим отношением. Мой характер зависит от меня, а моё отношение - от вашего поведения".

"Меня лучше не злить. Когда я злюcь, я cам бл@ть себя боюcь".

"Всем тем, кто перестал со мной общаться, Знайте, мне пох@й".

"П@хуй что сказано, всеровно не доказано".

"Мою доброту за слабость не принимайте".

"Я не люблю, когда мне что-то указывают, моя жизнь, сам разберусь".

"Всегда найдутся суки среди тех кто жмут руки, Всегда найдутся бл@ди, что ударят сзади".

"Не судите меня по себе,У меня своё понятие, и вам его не понять".

"Я не нарушаю правила, я просто живу по своим".

"Давай поделим брат по полам эту движуху, Буду делать от души пока есть близкие по духу".

"Один из верных путей в истинное будущее – это идти в том направлении, в котором растет твой страх".

"Пока существуют люди, которых я раздражаю, я буду жить и продолжать свою великую миссию".

"Друзей очерчивайте круг - Не раскрывайте всем объятья: Порой, размах широкий рук - весьма удобен для распятия".

"Не бойтесь, когда я ругаюсь, кричу и выражаю свои эмоции.

Переживать нужно, когда я молчу".

"Я переживаю. Я всегда переживаю. Это моя проблема".

"Кайф - это быть с тем, с кем действительно взаимно..."

"Кто бы передо мной не стоял - я не сдамся без боя".

"Навряд ли с возрастом исправлюсь.

Живу легко, не дую в ус!

Ценю людей, которым нравлюсь!

Ценю их за хороший вкус!".

"Проблема этого мира в том, что воспитанные люди полны сомнений, а роспи@дяи полны уверенности".

"Я лучше перескучаю, чем буду ломиться в дверь, где меня совсем не ждут".

"Воспитанность... Это когда думаешь: "Пошли бы вы на х@й"

— А говоришь..."Здравствуйте"...".

"Для них ты просто псих, как я. Сейчас ты им нужен, а надоешь они тебя выкинут, как прокажённого. Их принципы, их кодекс всего лишь слова, забываемые при первой опасности. Они такие, какими мир позволяет им быть. Я докажу тебе, когда дело плохо, эти цивилизованные люди сожрут друг друга. Я не чудовище, я просто вижу их насквозь!".

Напомним, сегодня мужчину 1988 года рождения, Романа Скрипника, пытались задержать за угон автомобиля, он угрожал взорвать гранату, с ним вели переговоры. Затем он взял в заложники главу управления угрозыска ГУ Национальной полиции Полтавской области Виталия Шияна и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле.

Отметим, Скрипник - человек с судимостями. Как ранее сообщал замглавы МВД Антон Геращенко, сейчас его подозревают в угоне авто. Поэтому основное требование террориста - не сажать его снова.

Как сообщили в СМИ, спецоперация по задержанию угонщика в Полтаве уже закончена.